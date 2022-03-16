Руди Гарсия рассказал о своём собеседовании в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Лиона» Руди Гарсия рассказал о том, как проходило его собеседование в «Манчестер Юнайтед».
«У меня было несколько предложений из Англии, Испании и Франции, но самое серьёзное предложение, которое почти дошло до конца, поступило от «Манчестер Юнайтед». Собеседование в «Манчестер Юнайтед» прошло довольно хорошо. Я встречался с Джоном Мерто и Дарреном Флетчером и сообщил им, что мне нужно поработать над моим английским. Шотландец Даррен классно пошутил, сказав, что я, конечно, ещё не приобрёл шотландский акцент, но уже очень хорошо говорю по-английски», — приводит слова Гарсии Le Figaro.
Позже временным тренером английского клуба был назначен Ральф Рангник, ранее занимавший пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива».
- 16 марта 2022
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