«ПСЖ» ведёт переговоры с Антонио Конте
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, французский клуб начал переговоры с итальянским специалистом. В ноябре прошлого года Конте заключил контракт с «Тоттенхэмом», рассчитанный на 18 месяцев. В соглашении есть пункт, который позволяет тренеру покинуть английский клуб по окончании сезона-2021/2022. Сообщается, что Конте заинтересовало предложение «ПСЖ», однако «Тоттенхэм» хочет уговорить специалиста остаться в команде как минимум до конца сезона-2022/2023.
«Тоттенхэм Хотспур» в 27 матчах набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70).
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