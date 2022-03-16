Агент Миранчука объяснил отсутствие игрока в заявке «Аталанты» на матч с «Байером»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил отсутствие игрока в заявке команды на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».
«Всё нормально с Лёшей. Из-за небольшого мышечного спазма было принято решение пропустить две игры. Со следующей недели надеемся на полноценное возвращение в общую группу», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Байер» — «Аталанта» состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Начало встречи — в 20:45 мск. Первая игра завершилась победой «Аталанты» со счётом 3:2.
Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в список футболистов итальянской команды, которые отправятся на эту встречу.
- 16 марта 2022
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