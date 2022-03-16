«Реал», «Ювентус», «МЮ» и «ПСЖ» возобновили интерес к защитнику «Челси» из-за санкций

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может сменить команду, сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.



По информации источника, немец договорился с синими об условиях нового контракта, который истекает предстоящим летом, но из-за применённых к клубу санкций «Челси» запрещено подписывать новые соглашения с футболистами.



Из-за санкций интерес к Рюдигеру возобновили «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. За «Челси» футболист выступает с 2017 года, куда перешёл из итальянской «Ромы».



С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии, за которую успел провести 49 матчей.

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