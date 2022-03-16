Стали известны судейские назначения на матч 1/4 финала Кубка России.

Матч «Урал» — «Химки» обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым, Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Нижнего Новгорода» со «Спартаком». Василий Казарцев — главный рефери на противостоянии «Ахмата» и «Локомотива».

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Ростов». Игру между «Сочи» и «Крыльями Советов» обслужит Артём Любимов. Сергей Карасёв назначен на противостояние «Зенита» и «Арсенала». Кирилл Левников будет судить ЦСКА и «Рубин». Павел Шадыханов — судья в матче «Уфы» и «Краснодара».

В 1/8 финала Кубка России «Динамо» разгромно обыграло «Нижний Новгород». Голами отметились Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов и Даниил Фомин.