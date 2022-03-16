Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Ростов»
Поделиться
Стали известны судейские назначения на матч 1/4 финала Кубка России.
Матч «Урал» — «Химки» обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым, Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Нижнего Новгорода» со «Спартаком». Василий Казарцев — главный рефери на противостоянии «Ахмата» и «Локомотива».
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Ростов». Игру между «Сочи» и «Крыльями Советов» обслужит Артём Любимов. Сергей Карасёв назначен на противостояние «Зенита» и «Арсенала». Кирилл Левников будет судить ЦСКА и «Рубин». Павел Шадыханов — судья в матче «Уфы» и «Краснодара».
В 1/8 финала Кубка России «Динамо» разгромно обыграло «Нижний Новгород». Голами отметились Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов и Даниил Фомин.
Комментарии
- 16 марта 2022
-
21:55
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:01
-
20:59
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
19:01
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19
Партнерский контент