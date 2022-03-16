Белотти отказывается продлевать контракт с «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может покинуть итальянский клуб по истечении сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Форвард отказывается продлевать соглашение, действие которого истечёт в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что «Торино» не может договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти отметился тремя голами и одной голевой передачей в 11 матчах итальянской Серии А.



Белотти выступает в составе «Торино» с 2015 года. Предыдущим клубом нападающего был «Палермо». Рыночная стоимость итальянского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн. В 2021 году Белотти в составе национальной сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.