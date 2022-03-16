Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белотти отказывается продлевать контракт с «Торино»

Белотти отказывается продлевать контракт с «Торино»
Комментарии

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может покинуть итальянский клуб по истечении сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Форвард отказывается продлевать соглашение, действие которого истечёт в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что «Торино» не может договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти отметился тремя голами и одной голевой передачей в 11 матчах итальянской Серии А.

Белотти выступает в составе «Торино» с 2015 года. Предыдущим клубом нападающего был «Палермо». Рыночная стоимость итальянского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн. В 2021 году Белотти в составе национальной сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022