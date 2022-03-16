«Лилль» — «Челси»: Бурак Йылмаз реализовал пенальти

Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра идёт на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Бурак Йылмаз реализовал пенальти. На 37-й минуте после подсказки от VAR главный арбитр Масса остановил игру и отправился к монитору, чтобы воочию убедиться в том, что Жоржиньо сыграл рукой в штрафной, и назначил пенальти, который реализовал турок.

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».

В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.