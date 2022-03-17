Морено – о победе «Вильярреала»: мы подтвердили, что способны бороться с сильнейшими

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено прокомментировал победу команды над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы знали, что способны обыграть великолепную команду здесь, на этом прекрасном стадионе. Получилась тяжёлая, равная игра. Как только мы вышли вперёд, нам, конечно же, стало полегче. Мы подтвердили, что всегда способны бороться с сильнейшими на самом высоком уровне. Свой предыдущий пенальти я не реализовал, но меня все поддержали, так что я знал, что забью. Никогда не сомневайтесь!», — цитирует Морено официальный сайт УЕФА.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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