Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» над «Ювентусом» в ЛЧ

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу команды над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты в матче. Мы рассчитывали на Морено и хотели, чтобы он вышел в нужный момент. Сегодня он показал, что действительно вернулся.



Мы знали, что нам понадобится хорошая игра от нашего вратаря Херонимо Рульи, а нам оставалось ждать своего момента. В первом тайме «Ювентус» был опаснее, но после перерыва игра стала более равной», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.

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