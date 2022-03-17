Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» над «Ювентусом» в ЛЧ

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу команды над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты в матче. Мы рассчитывали на Морено и хотели, чтобы он вышел в нужный момент. Сегодня он показал, что действительно вернулся.
Мы знали, что нам понадобится хорошая игра от нашего вратаря Херонимо Рульи, а нам оставалось ждать своего момента. В первом тайме «Ювентус» был опаснее, но после перерыва игра стала более равной», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
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