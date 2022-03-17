Обамеянг: я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне». Доволен своей игрой

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о процессе адаптации в новом клубе.



«Я думал, что придется потратить какое-то время на адаптацию, но я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне» с самого начала. Я доволен своей игрой. Одноклубники помогают, а с такой талантливой командой все становится намного проще», — цитирует Обамеянга Goal.



После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.