Обамеянг: я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне». Доволен своей игрой
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о процессе адаптации в новом клубе.
«Я думал, что придется потратить какое-то время на адаптацию, но я упорно работал и хотел добиться успеха в «Барселоне» с самого начала. Я доволен своей игрой. Одноклубники помогают, а с такой талантливой командой все становится намного проще», — цитирует Обамеянга Goal.
После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.
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