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Президент «Баварии»: очень спокойно ведём переговоры с Левандовским, Нойером и Мюллером

Президент «Баварии»: очень спокойно ведём переговоры с Левандовским, Нойером и Мюллером
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о продлении контрактов с лидерами команды.

«На «Баварию» никогда не влияли заголовки или постоянные слухи. Наше руководство ведёт постоянные переговоры с игроками и начнёт переговоры в нужное время.

Наши игроки знают, что клуб является для них честным и надёжным партнёром. «Бавария» – один из мировых топ-клубов. Я думаю, что ни один игрок не пожалел о продлении контракта с «Баварией» в последние годы.

Роберт Левандовски знает, что мы его очень ценим. Я несколько раз выражал ему свою признательность. То же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера – выдающихся личностей в истории «Баварии».

Мы очень спокойно ведём с ними переговоры. У нас достаточно времени, наши игроки это знают. Сейчас всё внимание сосредоточено на наших больших целях – 10-м подряд чемпионском титуле и победе в Лиге чемпионов», – цитирует Хайнера Kicker.

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