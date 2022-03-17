Президент «Баварии»: очень спокойно ведём переговоры с Левандовским, Нойером и Мюллером

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о продлении контрактов с лидерами команды.
«На «Баварию» никогда не влияли заголовки или постоянные слухи. Наше руководство ведёт постоянные переговоры с игроками и начнёт переговоры в нужное время.
Наши игроки знают, что клуб является для них честным и надёжным партнёром. «Бавария» – один из мировых топ-клубов. Я думаю, что ни один игрок не пожалел о продлении контракта с «Баварией» в последние годы.
Роберт Левандовски знает, что мы его очень ценим. Я несколько раз выражал ему свою признательность. То же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера – выдающихся личностей в истории «Баварии».
Мы очень спокойно ведём с ними переговоры. У нас достаточно времени, наши игроки это знают. Сейчас всё внимание сосредоточено на наших больших целях – 10-м подряд чемпионском титуле и победе в Лиге чемпионов», – цитирует Хайнера Kicker.
- 17 марта 2022
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:35
-
12:23
-
12:18
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:55
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:24
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:33
-
09:26
-
08:51
-
08:30
-
06:34