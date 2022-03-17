Клопп: меня раздражает ситуация с Мане. На нём фолят, но судьи не обращают на это внимания

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал судей за то, что они не фиксируют нарушения за фолы на Садио Мане после матча с «Арсеналом».
«Мне просто надоело, что вы удаляете игрока, а они могли делать всё, что хотели, всё. Они сфолили на нём, а он не сфолил. Вот о чём я говорил. Это не имеет никакого отношения к игре. Я понятия не имею. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему Садио не получает штрафные удары. Не говорите мне, что он ныряльщик или что-то в этом роде, это не так. Я знаю его лучше, чем кто-либо другой, и это не так! Может быть, если у него есть один, то это не явный фол, но так всегда. Может быть, есть небольшой контакт, и он падает, но потом ты видишь это по ситуации. Или за правильные фолы он их не получает, и это мне не нравится», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.
- 17 марта 2022
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