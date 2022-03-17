Камерунец с российским паспортом находится на просмотре в «Динамо-2»

На просмотре в московском «Динамо-2» находится фланговый полузащитник Оливье Кенфак, сообщает источник «Чемпионата».

По этническому происхождению Оливье Кенфак – камерунец, однако отец футболиста более 20 лет живёт и работает в России, поэтому Оливье имеет паспорт РФ. Отмечается, что футболист на данный момент не рассматривается как кандидат в основную команду «Динамо» — он находится на просмотре именно в дубль бело-голубых.

Оливье Кенфак, родившийся в 2005 году, ранее играл за пляжный клуб «Спартак-Анапа». «Динамо-2» выступал в первенстве ФНЛ-2.

«Динамо-2» занимает второе место в турнирной таблице второй подгруппы ФНЛ-2. Московский коллектив набрал 38 очков в 20 матчах. Лидером подгруппы является «Шинник» (52).