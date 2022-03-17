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Эрик тен Хаг — предпочтительный кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг — предпочтительный кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий «Аякс», является предпочтительным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в настоящее время тен Хаг является главным выбором «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом, но клуб ещё не принял окончательного решения, так как продолжает свой процесс.

Кандидатура тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино по-прежнему серьёзно рассматривается, и «Манчестер Юнайтед» не исключает возможности приглашения Томаса Тухеля на фоне неопределённости положения последнего в «Челси».

Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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