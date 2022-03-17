Гарри Магуайр вызван в сборную Англии на мартовские матчи

Пресс-служба сборной Англии огласила заявку национальной команды на мартовские товарищеские матчи. В список вошли следующие игроки:

Вратари: Джордан Пикфорд, Ник Поуп, Аарон Рамсдейл.



Защитники: Марк Гехи, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу, Тайрон Мингз, Рис Джеймс, Конор Коуди, Бен Уайт.



Полузащитники: Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джеймс Уорд-Праус.



Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Филип Фоден, Гарри Кейн, Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Тэмми Абрахам.

В мартовских товарищеских матчах команда Гаррета Саутгейта сыграет со Швейцарией и Кот-д′Ивуаром. На минувшем Евро-2020 англичане заняли второе место, проиграв в финале сборной Италии.