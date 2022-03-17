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Вратарь «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Вратарь испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Аргентинский голкипер сделал пять сейвов в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с туринским «Ювентусом» (3:0). Победитель был определён путем голосования на сайте УЕФА.

Помимо Рульи, на награду претендовали нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, форвард «Бенфики» Дарвин Нуньез, которые отметились голами в матчах с «Лиллем» (2:1) и «Аяксом» (1:0) соответственно, и полузащитник мадридского «Атлетико» Коке.

Напомним, на этой неделе стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Это «Бавария», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Бенфика», «Атлетико», «Челси» и «Вильярреал». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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