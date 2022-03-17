Варан: неудачи — основа для побед. Горд играть за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
«Мы не будем тыкать пальцем на виноватого, конфликтовать друг с другом или жаловаться на жизнь. Мы оценим сезон после его окончания. Неудачи – основа для побед. Горд играть за «Манчестер Юнайтед», – написал защитник в своём «инстаграме».
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
- 17 марта 2022
-
22:06
-
21:55
-
21:48
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:37
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:36
-
17:26
-
17:06
-
17:06
-
16:41
-
16:37