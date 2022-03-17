Варан: неудачи — основа для побед. Горд играть за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Мы не будем тыкать пальцем на виноватого, конфликтовать друг с другом или жаловаться на жизнь. Мы оценим сезон после его окончания. Неудачи – основа для побед. Горд играть за «Манчестер Юнайтед», – написал защитник в своём «инстаграме».

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.