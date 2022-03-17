«Галатасарай» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимает «Барселону».
На 28-й минуте отличился защитник хозяев Маркан, ему ассистировал Александру Чикылдэу. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник «Барсы» Педри, голевой пас отдал Ферран Торрес. На 49-й минуте форвард каталонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд, результативная передача на счету Френки де Йонга.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».
Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Даниэле Орсато. Ему помогают ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Даниэле Киффи.
Напомним, первая игра завершилась со счётом 0:0. В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».
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