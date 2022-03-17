Терюшков — об идее вернуться к «весна-осень»: ходить на футбол приятнее летом, чем в -20

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал идею вернуться к системе розыгрыша Российской Премьер-Лиги «весна-осень».

«Наверное, с учётом того, что Россия больше северная страна, то для нас летом играть лучше. Это касается всех: как игроков, так и болельщиков. Мы всю жизнь играли по системе «весна-осень», затем был переход, чтобы вкатываться в график международных матчей. Сейчас это неактуально. Переход к прежней системе принёс бы больше удовольствий: ходить на футбол приятнее летом, чем в декабре под снегом в -20», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что чемпионат России могут перевести на систему розыгрыша «весна-осень».