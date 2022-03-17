Терюшков — об идее вернуться к «весна-осень»: ходить на футбол приятнее летом, чем в -20
Поделиться
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал идею вернуться к системе розыгрыша Российской Премьер-Лиги «весна-осень».
«Наверное, с учётом того, что Россия больше северная страна, то для нас летом играть лучше. Это касается всех: как игроков, так и болельщиков. Мы всю жизнь играли по системе «весна-осень», затем был переход, чтобы вкатываться в график международных матчей. Сейчас это неактуально. Переход к прежней системе принёс бы больше удовольствий: ходить на футбол приятнее летом, чем в декабре под снегом в -20», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что чемпионат России могут перевести на систему розыгрыша «весна-осень».
Комментарии
- 17 марта 2022
-
22:06
-
21:55
-
21:48
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:37
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:36
-
17:26
-
17:06
-
17:06
-
16:41
-
16:37
Партнерский контент