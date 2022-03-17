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«Аталанта» обыграла «Байер» во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

«Аталанта» обыграла «Байер» во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 17 марта, состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды сыграли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Единственный гол на 91-й минуте забил Жереми Бога.

На 8-й минуте Мусса Диаби на скорости ворвался в штрафную и покатил мяч направо, на Амина Адли, который пробил в касание из отличной позиции, но угодил прямо в Хуана Муссо. В начале второго тайма Диаби на скорости выскочил один на один и пробил низом — вышедший из ворот голкипер отразил удар ногой в падении. Диаби после этого врезался во вратаря и упал, а мяч отскочил к Керему Демирбаю, который пробил из-за штрафной и попал в Мериха Демирала, от которого мяч срикошетил в сетку ворот с внешней стороны.

Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в список футболистов итальянской команды, которые отправились на эту встречу. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу итальянцев.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Бога – 90+1'
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