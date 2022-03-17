Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Галатасараем» и выход в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о победе сине-гранатовых в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем» (2:1) и выходе в четвертьфинал турнира.
«Мы показали свой характер, отличный матч. Сделать камбэк на таком сложном поле… Это прекрасная команда. Они очень хорошо защищались, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом всё очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном поле.
Важно, что мы быстро сравняли счёт. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. «Барса» могла забить даже больше и решить исход игры раньше.
Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в подобных матчах… Но мы взволнованы. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Наш ещё один шаг вперёд», — цитирует Хави Marca.
- 17 марта 2022
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