«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, забив «Бетису» на 121-й минуте

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» принимал «Бетис». Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 1:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу «Бетиса». Гол в свой актив записал Борха Иглесиас. В итоге игра перешла в овертаймы, где победный гол на 121-й минуте забил Мартин Хинтереггер.

Напомним, первый матч завершился победой «Айнтрахта» со счётом 2:1. Таким образом, «Айтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, «Бетис» завершил участие в турнире.

Отметим, в нынешнем сезоне отменено правило выездного года и при равенстве счёте команды в любом случае играют дополнительное время.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.