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«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, забив «Бетису» на 121-й минуте

«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, забив «Бетису» на 121-й минуте
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» принимал «Бетис». Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 1:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу «Бетиса». Гол в свой актив записал Борха Иглесиас. В итоге игра перешла в овертаймы, где победный гол на 121-й минуте забил Мартин Хинтереггер.
Напомним, первый матч завершился победой «Айнтрахта» со счётом 2:1. Таким образом, «Айтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, «Бетис» завершил участие в турнире.

Отметим, в нынешнем сезоне отменено правило выездного года и при равенстве счёте команды в любом случае играют дополнительное время.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 1
ДВ
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Иглесиас – 90'   1:1 Родригес – 120+1' (автогол)
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