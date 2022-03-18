«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, забив «Бетису» на 121-й минуте

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» принимал «Бетис». Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 1:1.
Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу «Бетиса». Гол в свой актив записал Борха Иглесиас. В итоге игра перешла в овертаймы, где победный гол на 121-й минуте забил Мартин Хинтереггер.
Напомним, первый матч завершился победой «Айнтрахта» со счётом 2:1. Таким образом, «Айтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, «Бетис» завершил участие в турнире.
Отметим, в нынешнем сезоне отменено правило выездного года и при равенстве счёте команды в любом случае играют дополнительное время.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдёт 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.
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