Нападающий «Вест Хэма» Антонио отреагировал на победный гол Ярмоленко в овертайме
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги Европы. По итогам двух матчей лондонцы обыграли «Севилью».
Это было невероятно. Этот сезон похож на сбывшуюся мечту. Мы просто здесь, играем, наслаждаемся нашим футболом — и, надеюсь, людям нравится это видеть». Мы всегда верили в себя. Мы продолжали творить, продолжали двигаться. Мы сказали, что пока будем делать то, что делаем, мы добьёмся победы. Ярмоленко прекрасный парень. Сейчас он наносит последний штрих, и я так за него рад. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — приводит слова Антонио официальный сайт УЕФА.
Победный гол в овертайме ответного матча забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Новость по темеОпределились все участники четвертьфинала Лиги Европы
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