«Реал» сыграет с «Барселоной» в специальной форме, приуроченной к 120-летию клуба

Мадридский «Реал» подготовил особую форму для матча 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с каталонской «Барселоной», сообщает AS.



«Сливочные» сыграют в чёрном комплекте с белыми вставками. Форма входит в коллекцию, разработанную немецкой компанией аdidas к 120-летию «Королевского клуба».

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.



Мадридский «Реал» в 28 матчах набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 51 очком находится на третьем месте в таблице.

«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.