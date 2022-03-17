«Реал» сыграет с «Барселоной» в специальной форме, приуроченной к 120-летию клуба

Мадридский «Реал» подготовил особую форму для матча 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с каталонской «Барселоной», сообщает AS.
«Сливочные» сыграют в чёрном комплекте с белыми вставками. Форма входит в коллекцию, разработанную немецкой компанией аdidas к 120-летию «Королевского клуба».
Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.
Мадридский «Реал» в 28 матчах набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 51 очком находится на третьем месте в таблице.
«Мальорка» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 28-й тур:
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- 17 марта 2022
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