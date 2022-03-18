Сборная Казахстана полетит на матч Лиги наций через Румынию, так как Молдавия закрыла небо

Сборная Казахстана по футболу вылетит на гостевой стыковой матч Лиги наций с Молдавией 22 марта. Казахская национальная команда будет добираться в Кишинёв (Молдавия) чартерным рейсом через Румынию, а оттуда до пункта назначения – на автобусе, информирует Meta-ratings.kz.
Сложности с дорогой на стыковой матч Лиги наций обусловлены тем, что 24 февраля Молдавия закрыла воздушное пространство над территорией страны из-за обострения ситуации на Украине.
Сегодня, 18 марта, сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор в Нур-Султане. Команда расположится в одном из лучших местных отелей – Rixos.
Первый стыковой матч Лиги наций Молдавия — Казахстан пройдёт 24 марта на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 18 марта 2022
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:24
-
08:53
-
08:30
-
08:29
-
08:16
-
05:33
-
04:14
-
04:13
-
03:25
-
03:16
-
02:57
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:54
-
01:39
-
01:36
-
01:35
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:31
-
00:27
-
00:20