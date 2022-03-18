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Сборная Казахстана полетит на матч Лиги наций через Румынию, так как Молдавия закрыла небо

Сборная Казахстана полетит на матч Лиги наций через Румынию, так как Молдавия закрыла небо
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Сборная Казахстана по футболу вылетит на гостевой стыковой матч Лиги наций с Молдавией 22 марта. Казахская национальная команда будет добираться в Кишинёв (Молдавия) чартерным рейсом через Румынию, а оттуда до пункта назначения – на автобусе, информирует Meta-ratings.kz.

Сложности с дорогой на стыковой матч Лиги наций обусловлены тем, что 24 февраля Молдавия закрыла воздушное пространство над территорией страны из-за обострения ситуации на Украине.

Сегодня, 18 марта, сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор в Нур-Султане. Команда расположится в одном из лучших местных отелей – Rixos.

Первый стыковой матч Лиги наций Молдавия — Казахстан пройдёт 24 марта на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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