«Мы протянули ему руку помощи». В «Лехе» объяснили подписание игрока киевского «Динамо»

Спортивный директор польского «Леха» Томаш Рзаша прокомментировал подписание защитника киевского «Динамо» Томаша Кендзёры. Ранее футболист воспользовался нововведением от ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с клубами из России и Украины.
«Томаш – воспитанник «Леха», выигравший с клубом последний чемпионат Польши. В сложившейся ситуации даже не обсуждалось, что мы намерены протянуть ему руку помощи. Ему и его семье. Томаш присоединился к нам две недели назад, он тренировался с нами, и после изменения регламента мы смогли подписать контракт до конца сезона.
Это огромный плюс для нас, ещё один поляк в раздевалке, наш воспитанник и человек, который пережил с клубом последний триумф в национальном первенстве. Надеемся, что его футбольные навыки и опыт помогут нам добиться успеха в нынешнем сезоне», — приводит слова Рзаша официальный сайт «Леха».
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