«Ювентус» перестал считать Дибалу центром проекта. Ему предложат не больше € 7 млн в год

«Ювентус» больше не считает нападающего клуба Пауло Дибалу центральной фигурой своего будущего проекта, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, клуб даже готов бесплатно отпустить форварда этим летом.



Роль центрального звена получил новый нападающий – Душан Влахович. Кроме того, «Ювентус» планирует оформить сделку по переходу Альваро Мораты из мадридского «Атлетико». «Ювентус» не предложит Дибале зарплату выше € 7 млн за сезон. Это гораздо меньше, чем клуб предлагал нападающему в 2021 году.



В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 28 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 56 очков в 29 играх турнира. Лидирует в итальянском национальном первенстве «Милан» (63).

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