«Ливерпуль» и «Барселона» общались с окружением Рашфорда. Форвард не хочет уходить из «МЮ»

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд интересен «Ливерпулю» и «Барселоне», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, окружение игрока говорит, что «телефон не перестаёт звонить» с тех пор, как стало известно, что он задумался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» после того, как остался вне игры в манчестерском дерби с «Манчестер Сити» 6 марта.
Несмотря на развитие событий, предполагается, что в глубине души Рашфорд не хочет покидать Манчестер, и этот шаг может подтолкнуть клуб к началу обсуждения с ним нового долгосрочного контракта.
«Барселона» не теряла времени даром, связавшись с окружением Рашфорда, чтобы подтвердить, что они заинтересованы в подписании 24-летнего игрока. Также свою заинтересованность выразил «Ливерпуль». Отметим, что ни один игрок не переходил из «Манчестер Юнайтед» в «Ливерпуль» с тех пор, как Фил Чисналл стал игроком мерсисайдцев в 1964 году. Маловероятно, что боссы клуба когда-либо позволят Рашфорду совершить такой переход, если согласятся продать нападающего.
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