Шведский защитник «Химок» Дагерстоль вернулся в «Норрчёпинг»

Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль до конца сезона-2021/2022 будет выступать за «Норрчёпинг», сообщает пресс-служба шведского клуба. Ранее сообщалось, что футболист покинул расположение подмосковной команды и находится в Швеции. Напомним, Дагерстоль перешёл в «Химки» именно из «Норрчёпинга» на правах свободного агента.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги было разрешено в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.
«Химки» с 14 очками располагаются на последнем, 16-м месте, в Российской Премьер-Лиге. Лидирует в российском первенстве «Зенит» (44).
- 18 марта 2022
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