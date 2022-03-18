Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 18 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
Результаты жеребьёвки:
- «Челси» (Англия) — «Реал» (Испания);
- «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания);
- «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).
Команды, указанные в парах первыми, станут хозяевами первого матча
Также состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки:
- победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал»;
- победитель пары «Вильярреал» — «Бавария» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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