Фанаты «Црвены Звезды» ярким перформансом напомнили миру о военных интервенциях США. Фото

Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (2:1) устроили перформанс, посвящённый ситуации в мире, информирует Sputnik.

На фоне множественных санкций в сторону России фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннеры с напоминаниями о военных интервенциях США. На баннерах были упомянуты все страны, которые пострадали из-за агрессии и вторжений Америки. В частности, «красной нитью» сербские болельщики выделили бомбардировку Югославии американскими военными.

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.