Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, чем он отличается от брата Алексея в поведении во время матчей.



«Мне лишь бы покричать (смеётся). Если серьёзно, я считаю, что по-другому нельзя. У брата иной характер, более спокойный, а мне, напротив, во время игры труднее сдерживать свои чувства. Бывают, конечно, моменты, когда можно присесть и посмотреть футбол. Вместе с тем я уверен, что эмоции со скамейки передаются команде», — цитирует Василия Березуцкого пресс-служба ЦСКА.



Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. А 19 июля 2021 года Алексей Березуцкий был утверждён на пост главного тренера ЦСКА.