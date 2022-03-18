Гари Невилл оценил перспективу выступления Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.
«Я не уверен, что будущее Роналду зависит от следующего тренера команды. Неважно — хочет он построить молодую команду или какую-то другую. Роналду сможет играть в любой команде, но он может хотеть играть каждую неделю, а тренер может захотеть сделать что-то иное. Он может сделать ставку на молодых игроков, которые в основном ведут борьбу впереди. Если сложится так, что в команде не найдётся достойного форварда, то Криштиану сможет рассчитывать на постоянное место в старте», — цитирует Невилла Daily Mail.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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