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Гари Невилл оценил перспективу выступления Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл оценил перспективу выступления Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

«Я не уверен, что будущее Роналду зависит от следующего тренера команды. Неважно — хочет он построить молодую команду или какую-то другую. Роналду сможет играть в любой команде, но он может хотеть играть каждую неделю, а тренер может захотеть сделать что-то иное. Он может сделать ставку на молодых игроков, которые в основном ведут борьбу впереди. Если сложится так, что в команде не найдётся достойного форварда, то Криштиану сможет рассчитывать на постоянное место в старте», — цитирует Невилла Daily Mail.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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