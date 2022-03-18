Ребров: Квинси собрал всех легионеров и убедил остаться

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о влиянии Квинси Промеса на команду.

«Сейчас Квинси сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации. Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь, и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать. Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой. Всегда вспоминаю, как в чемпионском сезоне вели в счёте с «Оренбургом» 2:0, но дали им сравнять. Дальше Промес просто взял мяч, побежал с ним, всех обвёл и забил третий.

И вообще он намного больше участвует в организационных моментах. Например, в каком-нибудь 2015 году Квинси мало волновало, что там вообще дальше него происходит, а теперь спокойно может отчитать молодых за опоздания. В духе: «Давай быстрее, ты чего опаздываешь!» Квинси более-менее может говорить по-русски. Помню, на старте у него была такая мотивация: «Ко мне подходят болельщики, я же должен понимать, что они мне говорят», — цитирует Реброва Sports.ru.