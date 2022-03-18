Ребров: Квинси собрал всех легионеров и убедил остаться

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о влиянии Квинси Промеса на команду.
«Сейчас Квинси сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации. Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь, и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать. Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой. Всегда вспоминаю, как в чемпионском сезоне вели в счёте с «Оренбургом» 2:0, но дали им сравнять. Дальше Промес просто взял мяч, побежал с ним, всех обвёл и забил третий.
И вообще он намного больше участвует в организационных моментах. Например, в каком-нибудь 2015 году Квинси мало волновало, что там вообще дальше него происходит, а теперь спокойно может отчитать молодых за опоздания. В духе: «Давай быстрее, ты чего опаздываешь!» Квинси более-менее может говорить по-русски. Помню, на старте у него была такая мотивация: «Ко мне подходят болельщики, я же должен понимать, что они мне говорят», — цитирует Реброва Sports.ru.
- 18 марта 2022
-
21:06
-
20:46
-
20:43
-
20:39
-
20:15
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:36
-
19:34
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:19
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:07
-
15:56