«Атлетик» Бильбао и «Хетафе» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 18 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между клубом «Атлетик» Бильбао и «Хетафе». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Атлетик» Бильбао: Унай Симон, Юри Берчиче, Ерай Альварес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Унай Венседор, Микель Весга, Ойан Сансет, Икер Муньяин, Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс.
«Хетафе»: Давид Сория, Хорхе Куэнка, Стефан Митрович, Джене, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Оскар Родригес, Гонсало Вильяр дель Фрайле, Карлес Аленья, Сандро Рамирес, Энес Унал.
Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков в 28 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 56 очков. «Барселона» (51) — на третьем месте. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 51 очко.
«Атлетик» находится на восьмой позиции. Клуб набрал 40 очков в 28 играх. «Хетафе» с 28 баллами расположился на 15-м месте.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
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