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Гвардиола считает, что «Ман Сити» может повторить успех «МЮ», оформив требл

Гвардиола считает, что «Ман Сити» может повторить успех «МЮ», оформив требл
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии встречи 1/4 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» выразил мнение о возможном завоевании «горожанами» трёх трофеев в нынешнем сезоне с учётом Лиги чемпионов.

«Если «Юнайтед» сделал это однажды, значит, это случилось, следовательно, кто-то другой может это повторить. Люди говорили, что мы никогда не сможем выиграть три внутренних титула за сезон, это казалось невозможным, но мы это сделали. Требл в Англии — это нелегко, но возможно, как мы доказали это ранее.

В сентябре, октябре, ноябре прогнозировать сложнее, но, когда осталось два месяца, и ты всё ещё имеешь шансы на титул, то да, это возможно. С другой стороны, это случилось всего один раз, так что это показывает, насколько это сложно», — приводит слова Гвардиолы Guardian.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» — единственный английский клуб, оформивший требл с учётом Лиги чемпионов – это случилось в 1999 году. Ранее в сезоне-2017/2018 «Манчестер Сити» тоже оформил требл, но выиграл все английские титулы, кроме Лиги чемпионов.

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