Тренер «Айнтрахта»: если прошли 5-й клуб Примеры, то сможем обыграть и «Барселону»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Напомним, немецкий клуб на этой стадии сыграет с «Барселоной».
«Я скажу небрежно и провокационно: если мы смогли пройти команду, занимающую 5-е место в Примере, мы сможем сделать это и с клубом, находящимся на 3-м месте. Важно, чтобы мы не радовались раньше времени. Мы хотим выйти в полуфинал турнира. Если ты идёшь на рыбалку, ты не можешь сказать: «Я не собираюсь ловить рыбу». Ты отправляешься на рыбалку, чтобы поймать рыбу», — приводит слова Гласнера Sport1.de.
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные встречи запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».
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