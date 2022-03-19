Нагельсман: «Бавария» могла получить жребий и похуже, но мы уважаем «Вильярреал»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Команда из Германии сыграет с испанским «Вильярреалом».



«Конечно, мы хотим пройти дальше. С одной стороны, жребий мог быть хуже, с другой — мы уважаем «Вильярреал» и не хотим его недооценивать. У них хорошая команда и тренер Унаи Эмери, выигравший много международных трофеев. Но мы уверены в себе», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.



Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.



Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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