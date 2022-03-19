Три футболиста «Химок» приостановили контракты с клубом

Шведский защитник Филип Дагерстоль, камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе и бразильский защитник Бруно Виана приостановили контракты, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Футболисты воспользовались разрешением ФИФА и уведомили клуб, что приостанавливают действия соглашений.



Ранее стало известно, что шведский защитник «Химок» Филип Дагерстоль до конца сезона-2021/2022 будет выступать за «Норрчёпинг». А камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе в ближайшее время может стать игроком «Метца».



Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги было разрешено в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

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