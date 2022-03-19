Сенников: матч с «Ахматом» станет проверкой для «Локо». В Грозном сложно играть

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Я прекрасно понимаю, что такое играть в Грозном, там всегда было очень сложно. Выезд к «Ахмату» и так один из самых непростых, а сейчас ещё у Андрея Талалаева подобралась крепкая сбалансированная команда со своим почерком, способная обыграть любого соперника. Тренерский штаб классно разбирает соперника, досконально анализируя его плюсы и минусы. Даже могут отойти от своего футбола, если так выгоднее. Да, «Рубину» они в прошлом домашнем матче проиграли, но это случай, счёт ведь не по игре – у «Ахмата» было преимущество.



С «Локо» у грозненцев всегда принципиальные матчи, особый настрой на гранда никто не отменял. Этот матч станет хорошей проверкой на прочность и на характер для москвичей. Матч с ЦСКА показал, что «Локомотив» может играть с любым соперником. Убрали ошибки в обороне, в нападении понемногу разыгрываются новички. Они пока ещё не в оптимальной форме, но есть движение вперёд», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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