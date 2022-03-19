Черчесов объяснил свою восьмиматчевую серию без поражений с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему клуб выдаёт удачную серию матчей.
«Всегда хочется большего, хочется стабильности, чтобы не допускали провалов. Было непросто первое время — то коронавирус, то травмы, то дисквалификации. Последнее время всё стабильно, все на месте, отсюда результаты и восемь матчей без поражений.
Настрой был рабочим с первого дня — другое дело, что его нужно было корректировать. Когда у тебя нет 13 игроков в первые недели работы, то всё не так просто становится. Мы делали всё возможное, но не всегда находили оптимальные решения. Сейчас всё лучше. Очковый запас — это хорошо, но игр ещё много. Ждём, как сыграют в этом туре наши ближайшие преследователи из «Академии Пушкаша». Всё зависит от нас. Как мы этот отрыв получили, так мы можем его и растерять. Матчи идут сложно, всё плотно», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 марта 2022
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