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Зарема Салихова прокомментировала судейство в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала судейство в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала судейство в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«В первую очередь хочется поздравить хоккейный «Спартак». По поводу игры: если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил жёлтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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