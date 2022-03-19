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«Ахмат» — «Локомотив»: Изидор сравнял счёт

«Ахмат» — «Локомотив»: Изидор сравнял счёт
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает московский «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте отличился нападающий железнодорожников Вильсон Изидор, ему ассистировал Ян Кухта. К 58-й минуте счёт 2:2.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Ахмат» набрал 31 очко в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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