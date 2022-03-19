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«Зенит» разгромил «Арсенал» благодаря дублю Малкома и голу Алберто

«Зенит» разгромил «Арсенал» благодаря дублю Малкома и голу Алберто
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

На 44-й минуте отличился нападающий хозяев Малком, ему ассистировал Далер Кузяев. На 55-й минуте Малком оформил дубль, голевой пас отдал Иван Сергеев. На 89-й минуте форвард «Зенита» Юри Алберто довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Данил Круговой.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
19 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Малком – 44'   2:0 Малком – 55'   3:0 Алберто – 89'
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