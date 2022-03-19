Стало известно, какую травму получил Айртон в матче с «Нижним Новгородом»
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В пресс-службе «Спартака» рассказали о состоянии защитника команды Айртона. Ранее он получил травму в матче 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
«Айртон прошёл обследование, у него контузия кости и мышц голени. Это серьёзное повреждение, но, к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Встреча команд завершилась со счётом 1:1. Москвичи вели в счёте, но затем пропустили.
На последних минутах первого тайма произошло жёсткое столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп Айртона.
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