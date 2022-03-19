Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).



«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. В остальном — хороший результат и неплохая по качеству игра.



Почему схему 3-4-3 поменяли на систему с четырьмя защитниками? Потому что хотели больше активности от наших фланговых игроков. И Мостовому, и Малкому эта схема подходит. И Ване Сергееву, который неплохо играет в подыгрыше в центре. Выбрали такую схему. В принципе, могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, этого не требовалось с этим составом», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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