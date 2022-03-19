Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. В остальном — хороший результат и неплохая по качеству игра.
Почему схему 3-4-3 поменяли на систему с четырьмя защитниками? Потому что хотели больше активности от наших фланговых игроков. И Мостовому, и Малкому эта схема подходит. И Ване Сергееву, который неплохо играет в подыгрыше в центре. Выбрали такую схему. В принципе, могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, этого не требовалось с этим составом», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
- 20 марта 2022
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12