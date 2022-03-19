Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи. В остальном — хороший результат и неплохая по качеству игра.

Почему схему 3-4-3 поменяли на систему с четырьмя защитниками? Потому что хотели больше активности от наших фланговых игроков. И Мостовому, и Малкому эта схема подходит. И Ване Сергееву, который неплохо играет в подыгрыше в центре. Выбрали такую схему. В принципе, могли по ходу перестроиться, но, на мой взгляд, этого не требовалось с этим составом», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Новость по теме
«Зенит» разгромил «Арсенал» благодаря дублю Малкома и голу Алберто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022