Андрей Мостовой: может, у сборной России есть шанс на чемпионат мира. Надежда всегда есть

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об отстранении сборной России от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Футболист признался, что ещё не потерял надежду.
«Бан от ФИФА и УЕФА? Тяжёлая тема. Надежда всегда есть. Может, у сборной России есть шанс на чемпионат мира. Но так, как складывается сейчас ситуация… Не знаю. Еврокубки? Похожая ситуация. Тяжело. Только время», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата».
Сегодня, 19 марта, «Зенит» в матче 22-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:0. Дублем отметился Малком, а ещё один мяч забил Луис Альберто.
«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39).
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