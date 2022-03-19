«Интер» не смог обыграть «Фиорентину» в матче Серии А
Поделиться
В Милане на стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» завершился матч 30-го тура Серии А. «Интер» принимал «Фиорентину». Матч закончился со счётом 1:1.
На 50-й минуте полузащитник флорентийцев Лукас Торейра вывел свою команду вперёд. Но на 55-й минуте Дензел Думфрис восстановил равновесие в счёте. Больше забить в этой встрече уже не удалось никому.
Российский форвард Александр Кокорин был включён в заявку «Фиорентины» на матч, но на поле он так и не вышел. Нападающий остался в запасе своей команды.
«Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице. Они отстают на три очка от «Наполи» и «Милана», но «Интер» провёл на матч меньше. «Фиорентина» находится на 8-м месте, набрав 47 очков.
Комментарии
- 20 марта 2022
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12
Партнерский контент