«Интер» не смог обыграть «Фиорентину» в матче Серии А

В Милане на стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» завершился матч 30-го тура Серии А. «Интер» принимал «Фиорентину». Матч закончился со счётом 1:1.



На 50-й минуте полузащитник флорентийцев Лукас Торейра вывел свою команду вперёд. Но на 55-й минуте Дензел Думфрис восстановил равновесие в счёте. Больше забить в этой встрече уже не удалось никому.



Российский форвард Александр Кокорин был включён в заявку «Фиорентины» на матч, но на поле он так и не вышел. Нападающий остался в запасе своей команды.



«Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице. Они отстают на три очка от «Наполи» и «Милана», но «Интер» провёл на матч меньше. «Фиорентина» находится на 8-м месте, набрав 47 очков.