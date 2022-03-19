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«Интер» не смог обыграть «Фиорентину» в матче Серии А

«Интер» не смог обыграть «Фиорентину» в матче Серии А
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В Милане на стадионе «Сан-Сиро Джузеппе Меацца» завершился матч 30-го тура Серии А. «Интер» принимал «Фиорентину». Матч закончился со счётом 1:1.

На 50-й минуте полузащитник флорентийцев Лукас Торейра вывел свою команду вперёд. Но на 55-й минуте Дензел Думфрис восстановил равновесие в счёте. Больше забить в этой встрече уже не удалось никому.

Российский форвард Александр Кокорин был включён в заявку «Фиорентины» на матч, но на поле он так и не вышел. Нападающий остался в запасе своей команды.

«Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице. Они отстают на три очка от «Наполи» и «Милана», но «Интер» провёл на матч меньше. «Фиорентина» находится на 8-м месте, набрав 47 очков.

Италия - Серия А. 30-й тур
19 марта 2022, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Торрейра – 50'   1:1 Дюмфрис – 55'
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