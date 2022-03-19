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Сергей Семак высказался об идее расширения РПЛ и моратория на вылет

Сергей Семак высказался об идее расширения РПЛ и моратория на вылет
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об идее расширения Российской Премьер-Лиги и введения моратория на вылет.

«Касательно моратория на вылет — отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать. Что касается расширения, нужно понимать ясность по поводу следующего сезона. Сейчас сложно мне комментировать что-то по поводу расширения», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что число участников будет увеличено.

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