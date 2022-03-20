Экс-президент «Ливерпуля» может купить «Челси». Деньги пойдут пострадавшим из Украины

Бывший руководитель «Ливерпуля» Мартин Бротон может стать одним из совладельцев «Челси», сообщает Sky Sports.



По информации источника, консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом World Athletics Себастьяном Коу и уже отправил предложение о покупке «Челси».



Бротон и Коу заявили, что готовы вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и усиление состава. Также они отметили, что все средства, направленные на покупку «Челси», будут переданы «жертвам гуманитарного кризиса» на Украине.



Бротон пообещал, что болельщики «аристократов» станут активно участвовать в решении вопросов, связанных с будущим клуба.



Напомним, с 2003 года владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович. 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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